„Skandalös“ ist die schockierende Reichweite der USA außerhalb ihrer Grenzen

Die Anwälte vom WikiLeaksgründer Julian Assange wollen eine mögliche Auslieferung an die USA nach seiner Festnahme in London wenn irgend möglich verhindern. Die britische Polizei entfernte Assange gewaltvoll aus der ekuadorianischen Botschaft, wo er für fast sieben Jahre Asyl gefunden hatte. Am vergangenen Donnersatg Abend sprach Amy Goodman mit Noam Chomsky – emeritierter Professor für Linguistik und einer der prominentesten Kritiker der us-amerikanischen Politik – über Assanges Festnahme, WikiLeaks und die us-amerikanische Macht.