So war das Jahr 1961

Die heutige Reise geht in das Jahr 1961:

John F. Kennedy will die Rassentrennung aufheben - In Berlin wird die Mauer gebaut - Die Antibabypille kommt auf den Markt - Die ARD startet ein zweites Fernsehprogramm - Der Jaguar E Type erobert die Straßen - Es gibt neue Geldscheine in Deutschland - Wolfgang Graf Berghe von Trips und 15 Zuschauer verunglücken in Monza tödlich - Chris Howland präsentiert 'Vorsicht Kamera' - und mit viel Musik aus dieser Zeit.

Live mit Jo Chen