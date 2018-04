SOLID PLEASURE * 13.04.2018 * Playlist *

RADIOHEAD - Meeting In The Aisle - Ok Computer OKNotOK 1997 2017 - DCD - XL

ANDREAS SPECHTL - Africa Blvd - Thinking About Tomorrow, And How To Build It - CD - Bureau B

ROBERT GÖRL - Part 2 - The Paris Tapes - CD - Grönland

HOX - White Space Conflict - Duke Of York - CD - Editions Mego

UUUU - Five Gates - s.t. - CD - Editions Mego

THE RESIDENTS - Leapmus - Fingerprince [2018 pREServed Edition] - DCD - Cherry Red

ROXY MUSIC - Chance Meeting (Early Demo 1971) - Roxy Music [2018 Super Deluxe Edition] - 3 CD & DVD Box - Virgin

ROXY MUSIC - Chance Meeting (John Peel Session) - Roxy Music [2018 Super Deluxe Edition] - 3 CD & DVD Box - Virgin

ROXY MUSIC - Chance Meeting - Viva! - CD - Virgin

IGGY POP - Caesar - American Caesar - CD - Virgin

DARKSIDE - Golden Arrow - Psychic - CD - Matador

THE YOUNG GODS - Summer Eyes - TV Sky - CD - PIAS

TRENTEMØLLER - Sinus - Fixion - CD - In My Room

JAMES HOLDEN & THE ANIMAL SPIRITS - Thunder Moon Gathering - The Animal Spirits - CD - PIAS

CREEP SHOW - Fall - Mr Dynamite - CD - Bella Union

DIRTMUSIC - Safety In Numbers - Bu Bir Ruya - CD - Glitterbeat

THE TEAR GARDEN - Stars On The Sidewalk - The Brown Acid Caveat - CD - Metropolis

SUNN O))) & BORIS & IGGY POP - Blood Swamp - Confidential #04 - mp3 - BBC 6 Music

