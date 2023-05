Sommer in Freiburg ohne Musikinstrumente in sechs Parks ab 23 Uhr - aber nicht auf Vereinsgelände

Der Sommer scheint über Pfingsten auch nach Freiburg zu kommen und die kalten Nächte werden weniger.

Selbst dem Seeparkanwohner und SPD Stadtrat war es nicht ganz wohl, bei dem Verwaltungsdurchmarsch bei der Parkanlagensatzung, die verschiedenen Parkanlagen wie Dietenbach - natürlich mit Ausnahme umgrenzter Vereinsgelände - jeglichen Klampfengebrauch -nicht nur Brüllbox- mit Ordnungsgeldern ab 23 Uhr nis morgens 6 - bedroht .

Aber der Sommer kommt. Mit warmen Nächten und was soll da die Beachtung des Verhältnismässigkeits-Prinzip noch. Oder das Entgegenkommen der JUPI Fraktion. Von der Unterschriftenliste von knapp 3.000 in drei Tagen ganz zu schweigen

Schon einmal hat der zuständige VGH in Mannheim eine Alkoholverbot-Satzung auf dem Stühlinger Kirchplatz gekippt. Den Parkbesuchern im Dietenbach, Stadtgarten, Moosweiher , Colombipark, Am Sandfang oder selbst am Seepark bleibt am besten nur mit Rechtsbeistand diese Satzung wieder zu kippen.

Der aufdrängende Teil des Gemeinderat um die neue starke Mitte von den Grünen, die schon den GVD mit Knüppeln ermöglichten, wird angesichts der absehbaren mit der Kontrolltätigkeit Unzufriedenheit jedenfalls dafür mehr Geld ausgeben wollen (kmm)