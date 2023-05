Schlaffe diskussionsunwillige Räte im Bauauschuß des Freiburger Rat

13:54Der Baubürgermeister Prof. Martin Haag ist nun wahrlich kein Freund vorfristiger öffentlicher Debatte bevor nicht alles in trockenen Tüchern ist.

Als aber auch nach der Schweigeminute für den langjährigen grünen Rat - gerade auch im Bauausschuß - Helmut Thoma und nach dem Schweigen zum Tuniberg Rahmenplan auch bei dem TOP 2 Schlüsselimmobilien, den immerhin die Fraktionen gefordert hatten, weder eine Einführung noch eine Debatte sich abzeichnete, wurde auch ihm erkennbar mulmig zu Mute / Haag/0:35.

Nun ist der Bau- Umlegungs- und Stadtentwicklungsausschuß allerdings mit Sachverständigen, sachverständigen Bürgerinnen und Lokalvereinen mit Rederecht bestückt.

Wo die Rätinnen schwiegen, langten diese dann beim Thema Schlüsselimmobilien wie bei den Beteiligungsverfahren für eine Strategie der Aktivierung der Innenstadt auch zu.

Petra Haberer vom Fachauschuß der Architektenkammer z.b. bei den sogenannten den Schlüsselimmobilien: 1:45.

Zum Glück von Bauverwaltung und Grünen fehlt der Stadt beim Thema Innenstadt Leerstände „leider“ die gesetzliche Handhabe den folgenden Vorschlag näher zu treten. Wieder Petra Haberer 1:24Ihr antwortete Martin Haag 0:17.

Von den Sachverständigen Redebeiträgen ermuntert, griffen auch die Sachkundigen Bürger bei den anderen Themen das Wort.

Mit der Vorlage zu einem Bebauungsplan zum Erhalt der Grünflächen in den Innengelände von Unterwiehre-Nord wurde aktuell laufende, aber dann zu vermeidende Bauprojekte wie in der Konradstr. thematisiert. Stadtplaner Jerusalem:0:28 Wie schnell möglicherweise zu agieren sei thematisierte Herr Sievers vom Bürgerverein, der schon anderes beobachtet 0:20. Ihm antworte Herr Ratzel vom Bauordnungsamt 0:30

Die doch recht unverbindlich bzw. vage anvisierte Dreisam-Revitalisierung im Gefolge der Planung des Regierungspräsidiums, auf die städtischen Freizeitflächen, die der Dietenbachbebauung zu gerechnet werden soll, erforderten dann auch trotz der acht bis 10 jährigen Ablauf Dauer verstärkte Nachfragen aus Lehen und Betzenhausen. So Herr Assis0:36 Was Herrn Engel erläutern ließ 1:14. Alles klar. Herr Schlaich sah durchaus Gefahren für Kleingärten im Umfeld der Gaskugel 0:38 . Den Zeitplan der Radrampe schätzte Herr Engel dann wie folgt:0:47



Ob es dann bei den nichtöffentlichen Sitzungspunkten – Machbarkeitsstudie Sanierung berufliche Schulen/ eine neue Parkanlagen -Satzungsregulierung in Stadtgarten - Colombi – Dietenbach – Seepark - Moosweiher und am Sandfang sowie auf allen städtischen Bolz- und Spiel- wie Trend-Sport Plätze ausserhalb von Wäldern und privaten Vereinsanlagen sowie die Bebauungspläne Kapellenweg/Kreuzkopfstr. und Zentrum Weingarten lebhafter wurde, wissen wir nicht.

(kmm)

Hier das ganze Tondokument vom Vortag her maulfauler Rätinnen in öffentlicher Sitzung 51:18