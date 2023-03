1. Dreistündiger Aufschlag zu Wirtschaft und Wissenschaft in Freiburg 2023

Aus den Ausschüssen





(kmm) Mit aktuellen und anstehenden Bauprojekten des Landes in Freiburg, einer vermeintlich nachhaltigen regionalen Logistikflächenkonzeption, der aktuellen Entwicklung im Gewerbepark Breisgau wie dem Strategiekonzept Innenstadt standen vor allem Wirtschaftsthemen auf der Agenda des Beratenden Ausschuß nach einer Wissenschaftsberichten in der vergangenen Sitzung im dezember 2022.



Das Bauvolumen des Landes in Freiburg beläuft sich nach Angaben des Landesbetrieb Vermögen, Herrn Nahrwold auf über eine halbe Milliarde €.24:36

Bei Uni am Flugplatz oder Herderbau und Uniklinik, bei den Justizbauten wie aktuell dem Amtsgericht, Knast und bald dem Landgericht vor allem. In Planung ist das Areal der Finanzbehörden .

Die Fragen der Rätinnen zeigten ein gewisses Misstrauen bei den immensen Nachholbedürfnissen in Sachen Nachhaltigkeit der Landesgebäude. Demonstriert u.a. aber nicht nur bei der Nichtausnutzung von Südlich ausgerichteten Solardächern des Amtsgericht die der gewählte Kontraktor verschmäht und so auch an den Auswahlkriterien des Landebetrieb, der landesweit nur 600.000qm als als geeignet beurteilt.24:44



Für den Regionalverband südlicher Oberrhein Präsentierte der stellvertretende Geschäftsführer Herr Torns ein neues Projekt mit dem Titel RegioLog das trotz Expansion des Onlinehandels und Jaust in time Produktionsketten global ein nachhaltiges Logistikflächenkonzeption für die Region Freiburg entwickeln bzw. darstellen soll.14:08

Kritische Töne aus dem Rat kamen hinsichtlich der mangelnden Einbindung der Schiene auch wenn es sich wohl primär um die Distribution in de Region handelt. Das Thema Elektromobilität in Zustellungssektor wurde jedoch nicht anerührt.



Keine Probleme mit der Schiene und die Bahn-Pendlerverkehre von Beschäftigten vom Heitersheimer Bahnhof hatte demgegenüber der vortragende Geschäftsführer des Gewerbepark Breisgau, Herr Riesterer. Die Müll-Anlieferung an die TREA erfolgt darüber auch. Der Zweckverband an dem Freiburg mit 30 %, viele Gemeinden und der Landkreis beteiligt sind, schreibt als Verwaltungs- wie Geschäftsverband mittlerweile auch dauerhaft schwarze Zahlen.

Die Ex Nato Luftbahn soll auch nicht nur für gewerbliche genutzte Flüge mit neuen Landebahnfeuern attraktiver werden, sondern zugleich auch für den Natur-Landschaftspark ein Garant darstellen.36:46

Die TREA und ihre Nahwärme war wohl auch ein Grund weshalb der Spezialist für Holzwärmedämmplatten Gutex sein beengtes Betriebsgelände in Wutöschingen um seinen Standort im Gewerbepark erweiterte. So der Vortrag des Geschäftsführer Thoma.22:11



Eher skeptisch im Freiburg Rat wurde der Vortrag des Mitarbeiters des Stadtplanungsamte zum Strategiekonzeptes Innenstadt , Herr Willecke , aufgenommen.

Insbesondere angesichts von Leerständen nicht weiter verwunderlich, dass die Planungsgeschwindigkeit des öffentlich geförderten Projektes auf keine Begeisterung stieß. Nur die CDU wollte mehr Geduld zu billigen. Unter verschiedenes tauchte dann auch noch der zusätzlich befürchtete Leerstand auf: Kaufhof Galeria in der südlichen Kaiser-Josef-str.. Von der Karlskaserne im nördlichen Teil nach Fertigstellung des zweiten Bauabschnitt Stühlinger Rathaus und anderen städtischen Immobilien ganz zu schweigen.38:00

Dem Abschluß machte ein Kurzinfo zum Stadtteil Dietenbach von Prof.Engels4:28