Sommer - Roman von Ali Smith

Sommer ist der vierte Band der Jahreszeiten Tetralogie von Ali Smith. Sie begleitete damit den Brexit seit 2016 und die britische Gesellschaft in schwierigen Zeiten. In "Sommer" geht es um die 16 jährige Sascha, Klimaschützerin und in den Augen ihres zynischen kleinen Bruders ein Gutmensch. Es geht um die gespaltene Gesellschaft und geschwisterliche Liebe als Gegenmodell. Auch eine Retrospektive auf den zweiten Weltkrieg wird eingeflochten, als Enemy Aliens interniert wurden. Überraschend für Rezensent Gerhard Spaney: