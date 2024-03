Sorgende Stadt Freiburg? Eindrücke von den Infoständen am 8. März

"Wir lassen uns nicht kaputtsparen! Soziale Infrastruktur vergesellschaften!" Unter diesem Motto rief dieses Jahr das Bündnis Feministischer und Frauenstreik Freiburg dazu auf, sich für eine "Sorgende Stadt Freiburg" einzusetzen - und am 8. März auf den Stühlinger Kirchplatz zu Diskussion, Kinderspaß und Infoständen zusammenzukommen. An letzteren präsentierten sich nachmittags eine ganze Reihe von Initiativen, und wir haben einige von ihnen angesprochen und gefragt, warum sie hier waren bzw. was ihre Tätigkeit mit Feministmus zu tun hat.