Sozialreferat des StuRas der Uni Freiburg verhindert Vortrag über einen Holocaust-Überlebenden

Am 18. Oktober 2024 sollte an der Universität Freiburg ein Vortrag mit Tina Sanders stattfinden zum Thema "Einführung in die Antisemitismus-Kritik: Das Werk Jean Amérys". Rund zwei Stunden vor Beginn wurde die Veranstaltung jedoch abgesagt. Der Auslöser: Das Sozialreferat des Studierendenrats der Uni Freiburg hatte dem Rektorat eine E-Mail geschrieben, in der die Referentin beschuldigt wird, rassistische und islamfeindliche Positionen zu vertreten, ohne diese Vorwürfe zu belegen.

Radio Dreyeckland sprach mit Tina Sanders über die Entwicklungen, die zur Absage des Vortrags geführt haben. Sie erkläutert im Interview zentrale Aspekte des Vortrags, bezieht Stellung zu den gegen sie erhobenen Vorwürfen und ordnet die Vorgänge kritisch ein.