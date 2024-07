"Wenn sich so etwas durchsetzt im studentischen Umfeld haben wir eine totalitäre Entwicklung"

Dr. Ingo Elbe ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Privatdozent am Institut für Philosophie der Universität Oldenburg hielt am gestrigen Dienstag, den 30. Juli 2024, einen Vortrag zu seinem aktuellen Buch "Antisemitismus und postkoloniale Theorie. Der 'progressive' Angriff auf Israel, Judentum und Holocausterinnerung", in den Räumlichkeiten der jüdischen Gemeinde Freiburgs. Ursprünglich sollte die Veranstaltung an der Universität stattfinden. Nach Aufrufen in den Sozialen Medien die Vorlesungen von Ingo Elbe zu sprengen sowie Anfeindungen gegenüber den Vortrag und die Person aus den Reihen des Studierendenrats der Uni Freiburg, wurde der Vortrag in die Neue Synagoge verlegt.

Radio Dreyeckland sprach vor der gestern stattgefundenen Veranstaltung mit Ingo Elbe zunächst über Inhalte aus seinem Buch und angefangen darüber, was sich hinter dem Titel verbirgt und im zweiten Teil des Interviews über die Angriffe auf ihn und den Vortrag.