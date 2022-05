Sozialticketzuschuss für zwischen September und März wird um 10€ erhöht nach vorherigen 9€ Ticket

Die Gemeinderatsmehrheit aus Grünen, ESFA,SPD und Jupi hat auf Initiative von JUPI sich gegenüber der Verwaltung durchgesetzt. Ab September 2022 bis 31.03.2023 wird der Gemeinderat die Erhöhung des Sozialtickets (weil mutmasslich auch die Regiokarte steigt) mit einer Zuschusserhöhung von 10€ abfedern.

Nach Verwaltungsrechnung werden sich diese mutmasslichen, zusätzlichen Ausgaben auf 100.000 € belaufen.

Weitere in der Infovorlage der Verwaltung bezeichnte Maßnahmen wie der Mobilitätspass oder andere Initiativen wie das landesweite 365€-Jugendticket mit 30% Kommunalbeteiligigung zu einer Beschlußvorlage im Herbst vertagt. Widerstand der rechtsnationalliberalen Minderheit kündigten sich in deren Redebeiträgen bereits an.

(kmm)

