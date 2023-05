berichtet und erklärt unser Spanienkorrespondent Ralf Streck. Insbesondere der Rechten ist was mit der Umwelt geschieht so ziemlich egal, wenn die Geschäfte ihrer Klientel nur vorankommen, bzw. deren Wasserluxus nicht leidet. Indessen sollen illegale Brunnen, die ein geschütztes Feuchtgebiet in Andalusien bedrohen verschwinden und die Landwirtschaft erlebt in vielen Teilen Spaniens eine Katastrophe, die sich auch in höheren Preisen niederschlagen wird.

