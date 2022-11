Spenden für Regiokarten für geflüchtete Sendungsmachende

Radio Dreyeckland ruft zu Spenden für Our Voice, unsere Redaktion von und für geflüchtete Menschen auf. Asyl- oder Migrationspolitik vereinzelt Menschen und macht ihnen ein selbstbestimmtes Leben in Deutschland bekanntlich schwer. Daher gibt es oft Redakteur*innen, die zwar gerne in Freiburg wohnen und beim Radio mitmachen wollen, dies aber nicht dürfen. Stattdessen werden sie in andere Gemeinden verwiesen. Wir wollen aber, das unsere Radiomachenden trotzdem bei uns bleiben können! Daher wollen wir ihnen auch nach dem 9-Euro-Ticket die Fahrt nach Freiburg ermöglichen. Leider ist unser Haushalt momentan nicht groß genug, um das zu stemmen. Daher fragen wir nun in unserem Bekannten und Freundeskreis nach Unterstützung. Wenn ihr also könnt, dann überweist doch schnell 9€ oder mehr mit dem Betreff “ÖV für OV” an Radio Dreyeckland IBAN: DE36 6809 0000 0009 3493 08 BIC: GENODE61FR1