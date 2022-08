Sportlerin als politisches Druckmittel - Der Fall Brittney Griner

Brittney Griner ist eine US-Amerikanische Basketballspielerin, unter Vertrag bei den Phoenix Mercury in der WNBA. Kennt man sie nicht aus diesem Kontext, dann vielleicht aus Meldungen aus dem Februar/März 2022. Auf dem Weg zu ihrem Zweitclub in Russland, Jekaterinburg, wurde Brittney Griner an einem Moskauer Flughafen verhaftet. In ihrem Gepäck wurden Kartuschen für E-Zigaretten gefunden, die eine kleine Menge Cannabis-Öl enthielten. Dieses war Griner in den USA zur Behandlung chronischer Verletzungen verschrieben worden. In Russland ist es jedoch illegal und so wurde Griner nach fast 6 Monaten Untersuchungshaft am 05.08.2022 zu 9 Jahren Haft verurteilt. Griners Ehefrau und mehrere Akteur*innen der Sportwelt fordern lautstark ihre Freilassung. Aktuell ist ein Gefangenenaustausch zwischen den USA und Russland im Gespräch. Der Beitrag gibt einen Überblick, wie es zu der Verhaftung kam, wie die US-Amerikanische Regierung reagiert und wie es nun für Brittney Griner weitergehen könnte.