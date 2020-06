Am gestrigen Dienstag fand vor dem Jugendgericht eine Verhandlung eine Hausbesetzerin in der ehemaligen Polizeiwache in der Fehrenbachallee statt. Der Staatsanwalt wollte eine harte Linie gegen "linksextremistische Gewalt". Die Richterin sah das nicht ganz so. Am Ende aber blieb sie mit 50 Tagessätzen aber nicht viel unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Unser Prozessbeobachter Flo berichtet darüber im Interview.