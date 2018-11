Am 26. Juni 2018 protestierte Greenpeace in Berlin gegen die Kohlepolitik der Bundesregierung. Eine gelbe Sonne aus Wasserfarben wurde um das Siegesdenkmal gemalt. Am 7. November ließ die Staatsanwaltschaft Büros und Wohnungen von Greenpeace durchsuchen.

Zu möglichen Hintergründen der staatlichen Aktion gegen Greenpeace Christian Bussau (Greenpeace) bei RDL. Heute Mittwoch 14. Nov beschäfftigt sich der Rechtsausschuss des Abgeordnetenhauses Berlin mit dem Fall.