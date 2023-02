"Stell Dir vor, ich grabe Deine Ururoma aus, stecke sie in einen Müllsack und sage - die gehört jetzt mir!"

Kulturelle Aneignung, die Massaker der Vergangenheit und die Morde an Native Americans durch die Polizei der Gegenwart, der Verlust von Kultur, Sprache, der kulturelle Genozid an First Nations, Aboriginals und Natives in Form von Internatsschulen; geschlechterbasierte Gewalt und die Restitutionsfrage sensibler Objekte und Subjekte aus kolonialen Kontexten in europäischen Archiven und Museen – all das waren Themen auf dem Nordamerika Filmfestival in Stuttgart Anfang Februar mit dem umstrittenen Namen "Indianer Inuit".

Wir hören JESSA cALDERON , Tongva Nation in Los Angeles, Kalifornien. Sie ist unter anderem Rapperin, Aktivistin und Massagetherapeutin