Österreich verweigert türkischem Wirtschaftsminister die Einreise

Die Österreichische Regierung hat ein anlassbezogenes Einreiseverbot gegen den türkischen Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci (ni-hat see-bek-tschi, mit weichem s) verhängt. Zeybekci wollte bei einer Großveranstaltung anlässlich des Jahrestages des gescheiterten Militärputsches am 15. Juli in Wien sprechen. Die Begründung des Verbots ist bisher unbekannt.

Vor kurzem hatte auch die Niederländische Regierung ein ähnliches Einreiseverbot gegen den türkischen Vizepremier, Tuğrul Türkeş (tuu-rul tür-kesch) erlassen. Türkes wollte zu dem gleichen Anlass in Appeldorn in den Niederlanden sprechen. Türkes führt die rechtsradikale Partei der erleuchteten Türkei. Sein Posten in der Regierung hat wenig praktische Bedeutung.