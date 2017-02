BritInnen streiten über Empfang von Trump

Das britische Unterhaus wird am 20. Februar über zwei Petitionen gegenteiligen Inhalts zum Besuch des neuen US-Präsidenten Donald Trump zu entscheiden haben. In der ersten Petition wird gefordert nicht durch die Queen empfangen zu lassen. Wegen seines frauenfeindlichen Verhaltens und seiner Vulgaritäten sei als Trump nicht als Gast für die Queen qualifiziert. Auch einen Empfang durch den Prince of Wales halten die mittlerweile 1,6 Mio. UnterzeichnerInnen für unangebracht.

Dem steht mittlerweile eine andere Petition gegenüber, in der gefordert wird, Trump mit allen Ehren zu empfangen. Dies haben bisher 160 000 unterschrieben. Der Bürgermeister von London, Sadiq Khan forderte sogar, den Besuch ganz abzusagen, so lange das Einreiseverbot für Einwohner von 7 muslimisch geprägten Ländern in die USA besteht. Das wäre gewissermaßen ein Einreiseverbot für Donald Trump.