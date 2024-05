Ein Waldstück nahe der Tesla Fabrik in der Gemeinde Grünheide in Brandenburg ist besetzt. Dem voraus geht ein Kampf, der mit der Ansiedlung des Konzerns von Elon Musk begann. Für den 8. – 12. Mai mobilisieren nun bundesweit verschiedene Bündnisse zu den Aktionstagen gegen Tesla. Unter dem Aufruf „Stop Tesla – Disrupt Elon“ richtet sich ihr Protest gegen die Erweiterung des Werksgeländes in einem Trinkwasserschutzgebiet.