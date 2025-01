Studie: Höhere Energiekosten dank Deutschlands Ausstieg aus der Kernkraft als nötig

Die Umweltorganisation Weplanet stellt die Strategie der deutschen Energiewende infrage. Der Ausstieg aus der Kernkraft,

so argumentieren die Studienautoren, führe zu höheren Kosten als nötig, höheren Emissionen als notwendig und darüber

hinaus zu einer geringeren Versorgungssicherheit des Landes.

So die NNZ in einem Artikel am 10. Januar. Allerdings ist die Studie von Weplanet noch nicht veröffentlicht im Gegensatz

zum Artikel in der NNZ.

Stefan Auchter BUND Freiburg zum Stand der Atomkraft und einer anderen Quelle im Gespräch mit Konrad.