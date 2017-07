Bei der Abschlussfeier an der renommierten ODTÜ-Universität in Ankara stieg der vom Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan persönlich eingesetzte Rektor Mustafa Kök vergeblich auf die Rednertribüne. Die Studierenden drehten ihm fast geschlossen den Rücken zu, pfiffen und buhten. Ein Transparent flatterte in der Luft, auf dem Mustafa Kök belehrt wurde, dass die Universität weder ihm noch den Kapitalisten gehöre.