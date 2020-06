"Stuttgart war nichts besonderes - Geschrien wird nur bei der Gewalt, die von Marginalisierten ausgeht"

Die Ausschreitungen in Stuttgart in der Nacht von Samstag auf Sonntag waren in dieser Woche das mediale Topthema. Die dpa vermeldete eine "verwüstete Innenstadt". Von bürgerkriegsähnlichen Zuständen sprachen AfD und SPD. Ministerpräsident Kretschmann sprach von Gewaltorgie und davon, dass die liberale Demokratie wehrhaft sein werde. Für eine Pressekonferenz von Seehofer und Kretschmann wurde für die perfekte Inszenierung extra ein verwüstetes Polizeiauto angekarrt. Wir wollen nicht bei der Empörungshysterie mitmachen, sondern versuchen etwas analytischer an die Sache heranzugehen. Wir haben mit Peter Schaber, Journalist beim lower class Magazin, gesprochen. Er hat dort ein Artikel mit dem Titel: Stuttgart: Wir sehen genau, bei welcher Gewalt ihr schreit veröffentlicht und kritisiert, dass normale Gewalt keine Empörung hervorruft.