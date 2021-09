Syrien: Regime misshandelt und tötet zurückkehrende Flüchtlinge

Zum Jahreswechsel hat die amtierende Bundesregierung das Abschiebemoratorium für Syrien auslaufen lassen. Praktisch ist es den deutschen Behörden in nächster Zeit zwar noch nicht möglich, Flüchtlinge nach Syrien abzuschieben. Dazu bräuchte es unter anderem direkte Flüge in das Bürgerkriegsland. Doch die Regierung demonstriert mit dem ausgelaufenen Abschiebestopp ganz offen, dass sie es vorhat wieder nach Syrien abzuschieben, sobald es für Deutschland praktisch machbar ist. Amnesty International hat die Fälle von 66 zurückgekehrten Flüchtlingen untersucht und berichtet von Verhaftungen und Folter, bis hin zum Versterben von Heimgekehrten Flüchtlingen in der Haft oder ihrem Verschwinden. Radio Dreyeckland sprach mit der Nahost- und Nordafrika-Expertin von ai, Katja Müller-Fahlbusch.