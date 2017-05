Syrische Rebellen verlassen Friedensgespräche

Aufgrund der anhaltenden Angriffe auf ZivilistInnen von Seiten des Assad-Regimes zieht sich die Delegation der syrischen Rebellen aus den Friedensverhandlungen in der kasachischen Hauptstadt Astana zurück. Erst wenn die Bombardements der Regierung aufhörten, würden die Aufständischen wieder an den Gesprächen teilnehmen, gab Oppositionssprecher al-Aridi am Mittwoch bekannt. In Rebellengebieten ist es zuletzt immer wieder zu Angriffen auf Kliniken und medizinische Einrichtungen gekommen.

Die Gespräche, bei denen die Konfliktparteien in Syrien an einem Tisch sitzen, sollten gestern eigentlich in eine neue Runde gehen und waren auf zwei Tage angesetzt. Dabei sollte über die Stärkung der Waffenruhe und über die Einrichtung von Sicherheitszonen beraten werden. Laut dem kasachischen Außenministerium werden die Rebellen heute wieder an den Gesprächen teilnehmen.

Die Friedensgespräche in Astana finden zusätzlich zu den UNO-Verhandlungen über Syrien in Genf statt. In keiner der Gesprächsrunden konnten bis jetzt nennenswerte Ergebnisse erzielt werden.