Türkei: Video-Aktivist nach Protest in Izmir inhaftiert

Der Video-Aktivist und Dokumentarist Kazim Kizil (z = weiches s) wurde bereits am Tag bereits am Montag letzter Woche festgenommen, als er in Izmir Aufnahmen von DemonstrantInnen machten, die gegen Unregelmäßigkeiten beim Verfassungsreferendum am Vortag protestiert hatten. Gestern wurde er nun von der Polizeihaft ins Gefängnis überstellt. Zusammen mit Kizil wurden 19 weitere Personen festgenommen, von denen 10 in Untersuchungshaft kamen. Es handelte sich dabei mehrheitlich um StudentInnen und Studenten. Ihnen wurde Verstoß gegen das Versammlungsrecht und Aufstachelung zur Gewalt vorgeworfen. Wie Kizils Anwalt Dincer Calim (din-tscher tschalim) berichtete, wurde Kizil anschließend noch routinemäßig „Beleidigung des Präsidenten“ vorgeworfen, obwohl die Staatsanwaltschaft keinen einzigen Tweet von Kizil vorgelegt hatte, der dies belegen sollte.