Türkische Berichterstattung wird eingeschränkt

Die türkische Rundfunkbehörde hat in einer neuen Anordnung der Berichterstattung über Terroranschläge erhebliche Grenzen gesetzt. So dürfen in Zukunft keine Aufnahmen mehr vom Tatort, von Polizei, Feuerwehr und Rettungswagen gezeigt werden. Den Medien wird vorgegeben, nicht „übertrieben“ von Terroranschlägen zu berichten. Die Rundfunkbehörde verbietet es außerdem, das normale Programm häufig zu unterbrechen, um über Anschläge zu berichten. Ziel der Anordnung sei es, Angst und Chaos in der Bevölkerung zu vermeiden und nicht den Interessen der Terrororganisationen in die Hände zu spielen.