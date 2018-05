Türkische Lira um Mitternacht abgestürtzt

Im Interbankengeschäft ist der Kurs der Türkischen Lira in der Nacht auf Mittwoch auf historische Tiefststände gegenüber Dollar und Euro gefallen. Seit Jahresbeginn hat die Währung etwa ein Viertel ihres Wertes verloren, nachdem die Lira bereits Ende 2017 stark an Wert verloren hat.

Hauptgrund für die derzeitige Lira-Schwäche sind Äußerungen des türkischen Präsidenten Tayyip Erdogan, er werde sich stärker in die Politik der Zentralbank einmischen. Dazu kommen Spekulationen über einen Zinsanstieg in den USA und eine tief rote Leistungsbilanz der Türkei. Das hohe Wirtschaftswachstum in den letzten Jahren wurde zum großen Teil durch Verschuldung der Wirtschaft im Ausland finanziert. Nun können einige große Firmenkonsortien ihre Schulden nichtmehr bedienen. Der Wechselkurs trifft aber vor allem auch viele Familien mit mittlerem Einkommen, da Mieten und Hypotheken häufig in Dollar oder Euro ausgemacht werden, während Löhne und Renten in Lira ausgezahlt werden.

Kritiker werfen Erdogan vor, er gebrauche die Währungskrise, um seine Position bei der Präsidentenwahl in einemm Monat zu stärken. In Krisenzeiten würden die WählerInnen eher auf Stabilität setzen. Das begünstige den Amtsinhaber Erdogan.