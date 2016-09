Tach Herr Chef - oder ich gründe einen Betriebsrat

Was ist eigentlich ein Betriebsrat und wofür brauch Mensch den? Viele Menschen sind in lohnabhängigen Beschäftigungsverhältnissen und dort Arbeitsbedingungen und Strukturen ausgesetzt, die sie überhaupt nicht in Ordnung finden. Eine Möglichkeit, Einfluß zu nehmen, ist die Gründung eines Betriebsrates - denn in vielen Firmen existiert dieses Instrument der Mitarbeitervertretung gar nicht oder wird nur sehr formal und ineffektiv gelebt. RDL sprach mit einem jungen Betriebsrat über diese Art von Arbeit und seine Erfahrungen.