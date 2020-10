Unternehmen will ArbeiterInnen, die Betriebsrat gründen wollen, nicht mehr in den Betrieb lassen

Wir haben mehrfach über die Behinderung der Betriebsratswahl bei Richter Aluminium in Schutterwald bei Offenburg berichtet. „Wir wollen hier kein Betriebsrat- wir werden das zu verhindern wissen.“ so die klare Ansage vom Unternehmen, über die die IG Metall berichtet hat. 3 Beschäftigt, die den Prozess für die Gründung des Betriebsrates voranbringen wollten wurden entlassen. Einladungen für eine Wahlversammlung sollen abgerissen worden sein. Natürlich war das nicht rechtens, das stellte auch das zuständige Arbeitsgericht in der vergangenen Woche fest, die IG Metall hatte sich eingeschaltet. Am Donnerstag sollte nun die Wahlversammlung für die Vorbereitung der Betriebsratswahl stattfinden. Wie das abgelaufen ist und wie sich das Unternehmen mittlerweile positioniert, darüber haben wir mit Jonas Peters, Gewerkschaftssekretär der IG Metall Offenburg gesprochen.