Tag der Pflegenden - und was ist mit dem Rest der Jahre?

Heute am 12. Mai ist der Internationale Tag der Pflegenden und außerdem befinden wir uns 2020 ohnehin im Jahr der Pflegenden und Hebammen. An Schulterklopfen fehlt es derzeit nicht, insbesondere in Zeiten der Corona-Krise, in der die in Pflegeberufen tätigen noch ein erhöhtes Ansteckungsrisiko in Kauf nehmen müssen. Das zusätzlich zu einer körperlich und psychisch oft sehr anstrengenden Arbeit, die in Österreich bereits als Schwerarbeit anerkannt wird. Aber hilft die von vielen Seiten bezeugte Anerkennung der Pflegearbeit den Beschäftigten über Einmalprämien hinaus auch zu besseren Arbeitsbedingungen und einer angemesseneren Bezahlung? Radio Dreyeckland fragte Ingo Busch von der Gewerkschaft Ver.di in Freiburg.