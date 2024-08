Tagesinfo von Freitag, 11.August 2004

Mi 11.08.04 Günther Jakob: Wehrmachtsausstellung und Antisemitismus Teil1

Do 12.08.04 Günther Jakob Wehrmachtsaustellung von der Katharsis zur Historisierung Teil 2



Jakobs Diagnose ist u.a. , daß spätestens das Jahr 1995 einen Wendepunkt in der Historisierung - präziser - Umkehr im Täter-Opfer Verhältnis markiert. Nicht die teils auch lustvollen Teilnahmen der Wehrmachtsoldaten und ihr backing in den Milieus der Familien am Judenmord im Zuge der militärischen Expansion ist das Thema, sondern die "wahren" Opfer die der Niederlage.