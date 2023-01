Throwback Thursday - 10 Jahre zurück

Eigentlich wollten wir ja damals vor 10 Jahren ein Gipfeltreffen der schwul/lesbischen Radiosendungen in Freiburg angehen. Leider mussten wir dieses jedoch in der geplanten Form verschieben. Wir von der Schwulen Welle waren an jenem Abend ab 19:30 Uhr dafür gut gelaunt mit einer spontanen Info-, Musik- und Plauder-Sendung zur Stelle.

Hartmut hatte eine Veranstaltung von "Kay Ray" besucht und darüber berichtet.

In Russland nahm das Grauen der "Anti-Homo-Propaganda" seinen Lauf.

Im Studio: Sebastian, Dieter und Hartmut