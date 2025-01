Throwback Thursday: Gay Metal - Rock trifft Hose - Gemeinschaftssendung mit Lost Society - Best of

Wir stellen uns die Frage: "Wer hat beim Rock die Hosen an?"

Hardrock, Metal und schwul? Geht das?

Oh ja! Und das beweisen wir Euch in dieser GayMusic-Sendung zusammen mit der Expertin zum Thema Rock bei RDL. Und damit meinen wir nicht das Kleidungsstück.

Und das geht sogar mit Glamour... Lasst Euch überraschen.

In der Throwback Thursday Wiederholung 2024 hört Ihr das "Best of" der Sendung in 90 Minuten.

Im Studio: Dieter, Alex, Sebastian, Hartmut und Lady Evil



Donnerstag, 2.1.25, 19.30 Uhr und in der Wiederholung: Freitag, 3.1.25, 13.30 Uhr via Livestream bei rdl.de und radio.grenzenlos.ch. Die Sendung liegt außerdem ab Donnerstag, 2.1.25, ca. 22 Uhr in der Mediathek von rdl.de aufrufbar bereit.