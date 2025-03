Throwback Thursday: Die Schatzkiste

Das waren noch Zeiten! Damals! Wir kramen für Euch in der Schwule Welle Schatzkiste und bringen Euch fast vergessene Hör-Juwelen hervor. Episoden aus Comicals, kleine Hörspiele und dazu passende Musik. Möge die Kurzweil mit Euch sein!

Eine Wiederholung aus dem Jahre 2014 mit Alex, Dieter und Anderen

Am Donnerstag, 20.03.2025, 19.30h sowie Freitag, 21.03.2025, 13.30h bei rdl.de .sowie radio.grenzenlos.ch. Am Donnerstag, 20.03.2025 ab ca. 22h auch eine Woche lang in der Mediathek bei RDL.