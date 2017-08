Tote Fische - verätzte Kiemen, ausgelöschtes Leben!

Vor zwei Jahren führte der Brand eines Lagerhauses in Lobenhausen zur weitreichenden Vernichtung des Fischbestands in der Jagst. In dem brennenden Gebäude waren große Mengen Kunstdünger gelagert, der sich auflöste und in den Fluss geschwemmt wurde. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Baden-Württemberg erneuert die Forderung nach einem Verbot der Lagerung von leichtlöslichen Düngemitteln und Pestiziden in Gewässernähe. Gottfried May-Stürmer, BUND Regionalgeschäftsführer Heilbronn-Franken zur Gefährdungslage unserer Gewässer.