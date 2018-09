Toter bei Hambacher-Forst-Räumung

Die Räumung der Besetzung im Hambacher Forst hat heute - auf indirekte Weise - einen Toten gefordert. Wir dokumentieren die Pressemeldung des Bündnisses Hambacher Forst vom 19. 09. 2018, 17:35 Uhr:

Ein Freund, der uns seit längerer Zeit im Wald journalistisch begleitet, ist von einer über 20 m hohen Hängebrücke in Beechtown gefallen und gestorben. Zu dem Zeitpunkt wurde von Polizei und RWE versucht das Baumhausdorf zu räumen. Das SEK war gerade dabei einen Aktivisten in der Nähe der Hängebrücke festzunehmen. Der Mensch war anscheinend auf dem Weg dorthin, als er stürzte. Wir sind zutiefst erschüttert. Alle unsere Gedanken und Wünsche sind bei ihm. Unser Mitgefühl geht an all die Angehörigen, Freund*innen und Menschen, die sich betroffen fühlen. Wir fordern die Polizei und RWE auf, den Wald sofort zu verlassen und diesen gefährlichen Einsatz zu stoppen. Es dürfen keine weiteren Menschenleben gefährdet werden. Was jetzt nötig ist, ist ein Moment der Ruhe.