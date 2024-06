Trans*inklusive Awarenessarbeit

Trans* sein in einer Gesellschaft die auf eine Binärität von cis-Menschen ausgelegt ist? Das bedeutet für trans* Personen jeden Tag Widerstand gegen struktuerelle Diskriminierung.

Wie kann Awareness, Sorgearbeit und Allyship aussehen? Wie können wir Räume so gestalten, dass Menschen, die trans* sind sich wohlfühlen? Wie gehe ich am besten gegen eigene und institutionelle Transfeindlichkeit vor? Und was ist Awareness-Arbeit überhaupt?

Darüber erfahrt ihr mehr im Interview mit Flora vom Autonomen Awareness-Kollektiv aus Hannover.