A Tribute to Led Zeppelin

Kashmir - traumhafte Landschaft im asiatischen Hochgebirge und: traumerzeugendes Betäubungsmittel.

Was von beiden haben wohl die vier Herren von Led Zeppelin in ihrem achtminütigen Opus Magnum gemeint? Dies und weitere Bandfacts gilt es zu ergründen: im Bittersweet-Spezial am Freaky Friday.

Plant, Page, Jones und Bonham sind auf der Couch und stellen ihre besten und heißesten Songs vor; DJ Bittersweet organisiert derweil die Trips zum Kashmir.

Welcome to the houses of the holy...