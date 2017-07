Trotz Sicherheitsabkommen kein menschenwürdiges Arbeiten in der Textilbranche in Bangladesh

In der Multifabs Ltd. Textilfabrik in Bangladesch explodierte am Dienstag, den 4.Juli, ein Heizungskessel. Dabei wurden mindestens 10 Menschen getötet und viele weitere verletzt. Die Explosion war so heftig, dass Teile der Fabrik einstürzten. Erste Nachforschungen der Clean Clothes Campaign ergaben, dass auch Aldi Nord, Aldi Süd, Metro AG und Takko Einkäufer bei Multifabs Ltd. sind. INKOTA und die Kampagne für Saubere Kleidung fordern, dringend die Sicherheitsinspektionen auszuweiten.

Das Sicherheitsabkommen Akkord ist ein erster Schritt, mit dem schon viele Textilfabriken in Bangladesh sicherer gemacht wurden. Allerdings gibt es immer noch keinen Lohn trotz 14 Stunden Arbeit , von dem es sich in Bangladesh leben lässt.

Kämpfe für einen höheren Lohn im Dezember führte zu vielen Entlassungen der Arbeitnehmer*innen und zu Inhaftierungen.