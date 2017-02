Trump nominiert mutmaßlichen Abtreibungsgegner für Verfassungsgericht

Das beherrschende Thema in den Morgennachrichten war die Nominierung des Konservativen Neil Gorsuch als Verfassungsrichter. In deutschen Medien ist von der vielleicht wichtigsten Entscheidung in der Amtszeit von Donald Trumps zu lesen, von einer Entscheidung mit Auswirkungen für Jahrzehnte. Gelassener sieht es der britische Guardian. Neil Gorsuch sei doch nur die genaue Kopie seines Vorgängers Antonin Scalia und es sei unwahrscheinlich, dass sich mit seiner Nominierung etwas an den wackeligen Mehrheitsverhältnissen im Supreme Court ändere. Wie Scalia ist Gorsuch als Anhänger einer juristischen Richtung bekannt, die die Verfassung so auslegt wie bibeltreue Christen die Bibel, nämlich wörtlich so wie diese Worte zur Zeit, in der sie niedergeschrieben wurden gemeint waren. Im Kern ist die amerikanische Verfassung über 200 Jahre alt.

Die Demokraten haben bereits Wiederstand gegen die Nominierung von Gorsuch im Senat angekündigt. Sie können die Nominierung mit Tricks verhindern. Das gleiche hatten die Republikaner zuvor mit einem von Obama vorgeschlagenen Kandidaten getan.