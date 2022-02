Der Krieg in der Ukraine erreicht derzeit einen Höhepunkt. Die Leidtragenden dieser Auseinandersetzung sind nicht die Funktionäre der Regierung in Russland, sondern die Bevölkerung in der Ukraine. Um die Perspektive der Ukrainier*innen auf die fortschreitende Eskalation des Aggressionskriegs Putins hörbar zu machen, sprach Radio Dreyeckland mit einer Betroffenen.