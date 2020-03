In Zeiten der Coronakrise hat sich Thomas auf die Straße begeben und die wenigen Leute auf der Straße interviewt.

Für unsere Sendung zum Thema "Quarantäne" erzählen die Befragten, was sich in ihrem Leben verändert hat oder eben auch nicht.

Selbstverständlich mit nötigen Abstand und Vorsicht.