Unbegleitete Minderjährige in Griechenland

Anfang des Jahres berichtete die NGO Oxfam von den inhumanen Zuständen in griechischen Lagern und der Situation für Gruppen in besonders prekären Umständen auf der Flucht. Tägliche Gewalt, fehlende psychologische Unterstützung, Frauen*, welche nachts in ihren Zelten Windeln tragen um nicht auf die Toilette gehen zu müssen. Zu diesen besonders gefährdeten Menschen zählen auch unbegleitete Minderjährige. Etwa 3.500 befinden sich derzeit in Griechenland, fast ein Drittel ist obdachlos. Ein Bericht aus Athen mit dem Network for Childrens Rights und Equal Rights Beyond Borders.

