Unbekannte/r Interpret*in

Livekonzert am 24. Juli um 19 Uhr (Arne-Torgersen-Straße 7)

Bodek Janke und Florian Betz definieren "Percussion-Duo" ganz neu. Es ist, als würde das Leben selbst durch die Hände der Klangkünstler Sprechen. Es gibt keine Kompositionen, nur die Improvisation im Moment - und diesen Moment fangen die beiden Musiker mit höchster Sensibilität und Virtuosität ein. Ein fließendes Auf und Ab der Rhythmen und Klänge, ein Kommen und Gehen der verschiedenen Instrumente und Melodien, eine Trance, eine Phantasie.

Das Duo war für Aufnahmen in den Bauer Studios in Ludwigsburg. Die Debüt-CD soll in der ersten Jahreshälfte 2021 erscheinen.



Florian Betz ist ein Pionier auf dem Instrument Pantam (auch bekannt als Handpan/Hang) und ein Virtuose auf der Marimba.

Bodek Janke gehört zu den wichtigsten Schlagwerkern im Weltmusikbereich, der regelmäßig mit den großen Namen der Szene auf Tour ist. Im Ensemble mit Yo-Yo-Ma eröffnete er die Elbphilharmonie in Hamburg.