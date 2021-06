....und wie ist das mit den Geschlechter- und Frauendarstellungen?

Gerade wird in Freiburg viel diskutiert über die neue Holzskulptur Loretta, wir machen das auch, aber wie ist das eigentlich speziell mit den Geschlechter- und Frauendarstellungen bei anderen Denkmälern in Freiburg aus anderen Epochen?

Ein Interview mit Winfried Rust, der schon viele Jahre zu dem Thema Denkmäler arbeitet.

Vortrag von Winfried Rust, Redakteur im iz3w.: Donnerstag, 24.06.21 um 20:00 Uhr Online-Vortrag aus der Theaterbar, Bertholdstr. 4b

Viele Freiburger Denkmäler stammen aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Zu dieser Zeit wurden in Deutschland besonders viele Denkmäler errichtet: als steinerne Symbole für die Identifikation mit dem 1871 gegründeten Deutschen Reich. Sie stehen noch heute. Aber Vielen gelten sie als ewiggestrig – so werden hier beispielsweise die vergangenen Kriege glorifiziert. Was tun mit den ästhetisch und gesellschaftspolitisch fragwürdigen Monumenten?