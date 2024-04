Unterirdischer Tunnel des Altbach unter der Reutebachgasse einsturzgefährdet Sofortmassnahmen nötig

Der Altbach der inZähringen unter der Reutebachgasse unterirdisch geführt ist, droht als Tunnelbauwerk einzu stürzen. Die Stadt muß einem Gutachten zu Folge unmittelbar mit Strassensperrung einbgriefen, Was ab 11.4.2024 auch passiert. Nach den Felssicherungen in der Kathäuserstr. innerhalb kurzer Zeit die 2. Notmassnahme, die auf klimatische Veränderungen ergriffen werden muss. GuT Amtsleiter Ueckermann beschrieb die Situation im Bauausschuß unter Aktuelles wie folgt: 1:46

Die Reutebachgasse ist aber auch ein Schleichweg für viele Pendler aus Gundelfingen usw. . Die Maßnahmen der Sperrung sperrt auch ASF usw. aus die notwenige Reduktion auch Einbahnstrasse die Schleichwege der Pendler in einer Richtung.0:38

Wenn alles glatt läuft sind zwischen acht bis 12 Monate zur Sanierung erforderlich: 0:07

Der Baubürgermeister wollte aber der Vorgeschlagenen Wiederoffenlegung des Altbach in der Reutebachgasse nicht nahetreten.

So am SChluß des gesamten Infopunktes7:35