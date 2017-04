Graham Smith hatte 2012 den Trend des "Urban Gardenings", des Gärtnerns in der Stadt, aus New York nach Freiburg gebracht. Jetzt ist das gefristete Projekt am Ende. Vor den Baggern kommen die Spaten und die Pflanzen werden auf Menschen verteilt, die ihnen einen neuen Heimatgarten bieten.

Am Samstag und Sonntag, 29./30. April um 11 Uhr geht’s los mit ausbuddeln, und einem letzten Blick … .

Einfach vorbei kommen und mithelfen umzusiedeln. Graham Smith im Studio von RDL.