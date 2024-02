Am 14. Februar ist Valentinstag. Am Tag der Liebe haben rote Rosen, Pralinen und romantische Liebesgeständnisse Hauptsaison. Valentina möchte diese Gelegenheit nutzen, um euch zwei etwas andere Filme vorzustellen. Vergiss mein nicht! (2004) und The Lobster (2015) werfen einen sehr eigenen Blick auf die Liebe und eignen sich damit hervorragend für einen Filmabend am Valentinstag – sei es allein oder im Freundeskreis.