Verrat - Nicholas Searle

Nicholas Searle hat einen komplexen Krimi geschrieben, findet Rezensentin Tina Bolg. Er beschreibt das Leben in der nordirischen Provinz während des Nordirlandkonflikts, der sog. Troubles. Und es wird deutlich, dass der Konflikt nicht nur in Belfast seine Spuren hinterließ. Und auch in diesem Konflikt kochen Geheimdienste ihr eigenes Süppchen und die Protagonistin Bridget und ihr Ehemann, der IRA-Kämpfer Francis geraten in ihre Fänge. Spannung entsteht, weil man nie weiß, wem man eigentlich noch trauen kann: